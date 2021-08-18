ليبيا تسعى لتنظيم سوق العمالة الوافدة

أصدرت مصلحة الطيران المدني تعميماً للمنافذ الجوية العاملة لقرار وزير العمل، بخصوص إيقاف قبول المسافرين على متن الرحلات القاصدة ليبيا لغرض العمل، إلّا بعد التأكد من حصولهم على تأشيرة عمل صادرة عن الوزارة.

وفي ذات السياق ناقش وزير العمل والتأهيل آليات وشروط استجلاب العمالة من الخارج، مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في طرابلس، وذلك للمساهمة في إعادة الإعمار ودعم السوق المحلي بحسب بيان الوزارة.

يُذكر أن وزارة العمل تسعى لتنظيم عمليات استجلاب العمالة للداخل الليبي، حيث أجرت الوزارة لقاءات واتصالات مع مصر بالخصوص، ولم تكشف الوزارة عن الآليات والاشتراطات المُنظمة لاستجلاب العمالة.

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