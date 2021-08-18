ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

18 August, 2021

جدد المجلس الرئاسي التأكيد على ضرورة الإسراع في تعيين وزيرا للدفاع من اجل الالتزام بتنفيذ خطوات توحيد المؤسسة العسكرية والالتزام بمخرجات خارطة الطريق الخصوص.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الناطقة الرسمية باسم المجلس ” نجوى وهيبة ” اليوم الأربعاء واستعرضت من خلاله بعض الأنشطة التي قام بها المجلس الرئاسي خلال المدة الماضية.

أوضحت ” وهيبة ” بأن المجلس يشدد على ضرورة تماسك كافة المؤسسات العسكرية لتحقيق أهدافها الجوهرية في حماية أمن الوطن والمواطن.

وقالت ” وهيبة ” في مؤتمرها الصحفي ” إن المجلس الرئاسي لم ولن يشجع اي بندقية ليبية تتجه إلى صدر ليبي أخر مهما كانت الأسباب”.

وعبر المجلس الرئاسي عن دعمه ومساندته لكل جهود مكافحة الإرهاب بما فيها دعم القوات التي هي جزء من المؤسسة العسكرية التي يعمل المجلس الرئاسي على توحيدها بحسب ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم المجلس.