تجهيز مركز للتطعيم ضد «كورونا» في المدينة الرياضية ببنغازي

أعلنت وزارة الصحة تجهيز مجمع سليمان الظراط بالمدينة الرياضية في بنغازي، ليصبح مركزا للتطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد بالمدينة.

وتأتي هذه التجهيزات بعد توسيع برنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد «كورونا» في طرابلس وبنغازي، وقريبا في باقي المدن، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجرى تجهيز مركز التطعم بأحدث المواصفات العالمية، كما أنه يحتوي على 40 محطة للتطعيم، وفق البيان.

وفي 11 أغسطس الجاري، افتتح وزير الصحة علي الزناتي مجمع محطات تطعيم طرابلس بالمدينة الرياضية، معلنا بدء الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم ضد «كورونا».

وقال الزناتي أن الحملة ستستهدف جميع المواطنين الليبيين والمقيمين الأجانب، مشددًا على أهمية التحصين ضد الفيروس؛ لخلق مناعة مجتمعية تساهم في القضاء على الوباء.

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