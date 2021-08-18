الأمم المتحدة ترصد عوائق عمل المنظمات الإنسانية في ليبيا

انتقد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، القيود الإدارية على حركة العاملين في المجال الإنساني ومواد الإغاثة داخل ليبيا.

ورصد المكتب انخفاض “قيود الوصول” التي أبلغ عنها الشركاء في المجال الإنساني في يوليو بنسبة 9 %، مقارنة بشهر يونيو مع استمرار غياب حلول طويلة الأجل، فيما يتعلق بتأشيرات الموظفين الدوليين وتسجيل المنظمات الإنسانية في ليبيا.

وطالب المكتب في بيان له على موقعه بتويتر، السلطات الليبية بتحديد الخطوات الواجب اتّباعها والوثائق المطلوبة والأطراف المشاركة في كل خطوة من عملية إصدار التأشيرات، وتسجيل المنظمات لكي لا تؤثر سلباً على قدرة العاملين في المجال الإنساني على تقديم استجابة إنسانية فعالة، وفي الوقت المناسب.

يُذكر أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يسعى لتنسيق الجهود الانسانية للاستجابة للطوارئ وإنقاذ الأرواح وحماية السكان في الأزمات الإنسانية، بالإضافة للجهود الإغاثية.

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