النداب: عدم تعيين وزير دفاع في ليبيا يأتي في ظل عدم وجود دولة

قال الخبير العسكري، اللواء سالم النداب، إن عدم تعيين وزير دفاع في ليبيا يأتي في ظل “عدم وجود دولة حتى تستطيع الجهات المختصة بتعيينه بطريقة صحيحة”.

النداب، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، لفت إلى أن “الانقسام الموجود بين الشرق والغرب أثر سلبا على الوضع العسكري وتوحيد المؤسسة العسكرية”.

وذكر أن “حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي لا يستطيعان تعيين وزير للدفاع في ظل الخلاف مع البرلمان والانشقاق”.

وأكد أنه “لن يكون هناك تعيين لوزير دفاع في الوقت الحالي لأن الأطراف لن ترضى بمن سيتم تعيينه وستبقى حالة الانقسام العسكري بوجود جيشين في الشرق والغرب هي السائدة”.

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