العكاري يطالب بتوحيد المركزي وفتح المقاصة على مصراعيها لهبوط سعر الدولار

دعا عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي، ‏مصباح العكاري، إلى ضرورة فتح المقاصة “تغذية أرصدة المصارف”، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي، بعدما وصل فرق الصك إلى 18%.

وأشاد العكاري، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، بإعلان صفحات التواصل الاجتماعي للمصارف التجارية أنها تباشر عملية بيع النقد الأجنبي وبشروط ميسرة نتيجة تغذية حساباتها الأسبوع الماضي بمبلغ 10 مليارات دينار.

وأوضح أن رفع القيود وتوحيد الحسابات بين فرعي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، أمر ضروري ويصب في مصلحة الوطن وتوحيد مؤسساته، مبينا أن حجم الأرصدة الموجودة في مركزي البيضاء كانت 52 مليار دينار، نقل منها 20 مليارا، ويتبقى 32 مليارا خارج عمل المصارف، إلا في حدود ضيقة فيما يتعلق بسحب سيولة نقدية أو مقابل صكوك مقاصة.

وأفاد بأن التعطيل في فتح المقاصة داخل نطاق المنطقة الشرقية حال دون إعطاء تقييم حقيقي لعملية الطلب على النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، حيث كان صك الدولار، قبل أسبوعين في مصرف الوحدة بـ6 دينارات، لكنه انخفض اليوم إلى 5.43 دينار، وقابل للانخفاض أكثر خلال الأيام المقبلة.

وأرجع الانخفاض إلى قدرة المصرف على شراء النقد الأجنبي بعد تغذيته، مؤكدا على ضرورة توحيد المصرف المركزي وفتح المقاصة على مصرعيها.

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