ديوان المحاسبة يعتمد التقرير السنوي 2020.. وشكشك: لا تتهموا أحداً بالفساد

بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، و الوكيل عقد بعد ظهر هذا اليوم الأربعاء، عقد الاجتماع الدوري لمديري الإدارات العامة والمكاتب بالديوان وبحضور مستشاري رئيس الديوان، وقد تضمن جدول الأعمال مناقشة عدة بنود أساسية أهمها استعراض التقرير السنوي للديوان للعام 2020م، حيث خلص الاستعراض والمناقشة إلى اعتماد صدور التقرير وتعميمه على الجهات المختصة.

وبحسب بيان شكشك: “بهذه المناسبة تقدم رئيس الديوان بالشكر والتقدير لكافة العاملين بالديوان على الجهود المبذولة كل فيما يخصه، والتي أثمرت عن صدور هذا العمل الرقابي المتميز، والذي لا يمكن أن ينسب إلى شخص بعينه بأي حال من الأحوال، ولكنه جهد جماعي تضامني يمثل حصيلة إنجاز خطة رقابية شاملة على مستوى الإدارات العامة والفروع والمكاتب، وفي ذات الوقت أن مثل هذا الإنجاز يزيد من سقف الطموحات نحو الأفضل ومعالجة أية مظاهر للخلل أو القصور وعلى الأخص الالتزام بالمواعيد المدرجة في الخطة التشغيلية للديوان”.

وشدد شكشك في بيانه، على اهمية تدعيم الملاحظات بالأدلة المؤيدة لها ، والابتعاد عن الألفاظ الدالة على الأحكام القطعية بالفساد أو شخصنتها، إذ أن الحكم القطعي متروك للقضاء دون غيره ، كما اكد رئيس الديوان على كافة المختصين بالديوان يجب بالاتصال والتواصل مع الاطياف المستخدمة للتقرير بما يضمن تحقيق الشفافية والافصاح المطلوبين، وفق قوله.

وتناول الاجتماع مناقشة الخطة التشغيلية للعام 2021 حيث خلص النقاش الى ضرورة التزام كافة الإدارات والفروع بالتعاطي مع المنظومة الالكترونية للأعمال الرقابية بكل جدية، لضمان نجاح هذه المنظومة، والتي تمثل خيارا لا رجعة فيه، كما أصدر رئيس الديوان توجيهاته بضرورة الإسراع في اعتماد خطة مكتب الرقابة على الأداء، بما يكفل تنفيذ ملفات التقييم في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة، على حد تعبيره.

وعقب مناقشة بقية بنود الاجتماع ذات العلاقة بالعمل الداخلي للديوان ، اختتم الاجتماع في ساعته وتاريخه مع تأكيد رئيس الديوان على اهمية الالتزام بالانعقاد الدوري لهذه الاجتماعات وفقًا لبرنامج زمني محدد ومعتمد ينبغي أن يكون محل احترام من الجميع.