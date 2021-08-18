محلل سياسي: إصدار قانون الانتخابات من البرلمان سيقطع الطريق على المعرقلين

قال المحلل السياسي محمد يسري، إن إصدار قانون الانتخابات من مجلس النواب سيقطع الطريق على المعرقلين لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، سواء كانوا جهات داخلية أو خارجية، مشيرًا إلى أن أية قوانين أو تشريعات يقرها مجلس النواب لها قوة القانون، كونها صادرة من جهة تشريعية معترف بها دوليًا ولا خلاف عليها.

يسري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأربعاء رصدته “الساعة 24″، رأى أن مجلس النواب انتصر لما وصفه بـ”إرادة الشعب”، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي في السياق الصحيح نحو انتخابات حرة ونزيهة، ليست خاضعة لأحزاب وتكتلات سياسية تهمها مصالحها دون مصالح الشعب.

وناشد يسري مجلس النواب أن يعي طبيعة المرحلة الحالية وينهي الكثير من اللغط حول العديد من التشريعات التي هي اختصاص أصيل له، بدلًا من الدخول في مراحل أخرى، من شأنها إدخال البلاد في العديد من الأزمات.