طرابلس: “انطلاق أولى دورات تدريب مراقبي الانتخابات”

انطلقت صباح الأربعاء بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دورة تدريبية في مجال إعداد مدربي المراقبة الانتخابية، تحت إشراف قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، وذلك ضمن الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر القادم.

وتهدف الدورة التي تستمر ليومين وتستهدف موظفي مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية في مدن طرابلس، بنغازي، سبها، إلى التعريف بمفهوم المراقبة على الانتخابات وتمكين المتدربين من معرفة أهمية المراقبة، حيث تضمن برنامج الجلسة الأولى من الدورة التعريف بمفهوم الإدارة الانتخابية وإجراءات الاقتراع ومعايير العملية الانتخابية، إلى جانب مفهوم وأنواع المراقبة وواجبات المراقب وحقوقه.

وأوضح رئيس قسم العمليات الخارجية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الغني دعبوب، أن هذه الدورة هي الأولى في مشروع المفوضية التدريبي الذي يستهدف تدريب مراقبي العملية الانتخابية في ليبيا، مضيفاً أن المفوضية لديها خطة متكاملة لتدريب المراقبين عبر مكاتبهم في مدن طرابلس، وبنغازي، سبها، على أن تتولى هذه المكاتب تدريب المراقبين التابعين لمنظمات المجتمع المدني المسجلة في المفوضية.

الجدير بالذكر أن المفوضية قد أعلنت عن إغلاق باب التسجيل في الانتخابات أمام المقيمين في البلاد، وتمديد عملية تسجيل الناخبين في الخارج إلى يوم 17 من شهر سبتمبر القادم، وبحسب رئيس المفوضية عماد السائح فإن المفوضية

لديها خطط ومقترحات لتمكين أكبر عدد من الناخبين في الخارج من التسجيل في الانتخابات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المفوضية أتمت من جانبها كل الاستعدادات، وهي في انتظار استلام القوانين والتشريعات الانتخابية بعد الاتفاق عليها من كل الأطراف السياسية في ليبيا، لكي تباشر إتمام مهام الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر.

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