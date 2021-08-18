الدبيبة يناقش “المصالحة” بمدينة مرزوق مع أعيان وحكماء التبو

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، مع أعيان وحكماء التبو، لمتابعة مشروع المصالحة الوطنية، رفقة أعضاء المجلس البلدي والاجتماعي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني بمدينة مرزق، إلى جانب عضو مجلس النواب عن المدينة السيد محمد لينو، وبحضور وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

وشدد الدبيبة، في كلمته للحضور على الخطوات التي يجب إتباعها للوصول إلى سلام بالمدينة، واعطى مثالًا تجربة تاورغاء ومصراتة في المصالحة الوطنية، مؤكدًا بأن بسط الأمن يقع على عاتق الحكومة ولكن يجب أن يكون بشكل متوازي مع خطوات المصالحة الوطنية، كما أن إتمام هذا الملف الشائك سيكون مهمة أساسية لحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد رئيسا مجلس أعيان وحكماء التبو والمجلس الاجتماعي لمدينة مرزق عن استعدادهم ورغبتهم في مصالحة شاملة بين الأهالي والتبو القاطنين بالمدينة مع مطالبتهم بتوفير الخدمات الضرورية للسكان.

وأصدر الدبيبة تعليماته بعقد اجتماع غدًا بين الحكماء والأعيان مع اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء لمتابعة الأوضاع بمرزق.