«الدبيبة» لـ«لجنة 5+5»: لا بد من مراجعة قراراتكم لتكون متجانسة مع خطتنا

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، عددا من أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 بديوان مجلس الوزراء، لبحث ضرورة التنسيق المسبق في الإجراءات المتخذة.

وأكد «الدبيبة»، في بيان له نشرته الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية، خلال لقائه عددا من أعضاء اللجنة العسكرية 5+5، ضرورة التنسيق المسبق في الإجراءات المتخذة والقرارات ومراجعتها لتكون متجانسة مع خطة الحكومة.

وبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية دعم وزارة الدفاع لجهود اللجنة ومتابعة أعمالها بشكل دوري، مثمنا إنجاز فتح الطريق الساحلي، ومشيرا إلى أهمية تأمينه بالتنسيق مع وزارة الداخلية.