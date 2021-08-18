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الهيئة الليبية للإغاثة تُوزع مساعدات إنسانية لنازحي تاورغاء

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الهيئة الليبية للإغاثة، عن توزيع طرود تحوي المستلزمات الخاصة بالنظافة الشخصية الخاصة بالرجال والنساء للأسر النازحة من أهالي مدينة تاورغاء النازحين ببنغازي.

واستهدفت المساعدات عدد 1352 أُسرة بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في إطار اتفاقية التعاون والشراكة بين الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة.

وبحسب بيان الهيئة على موقعها في الفيسبوك، فإن هذه المساعدات ستُقدّم بشكل دوري، حيث سيستمر التوزيع بشكل يومي، حتى يتم استهداف كل المدرجين بمنظومة النازحين من سكان تاورغاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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