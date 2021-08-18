وهيبة: المجلس الرئاسي يتضامن مع أصحاب المبادئ الإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان

حيا المجلس الرئاسي كل من يعمل من أجل أن يكون العمل الإنساني منهاجا وطريق لحياة يملؤها السلام والخير.

وعبر المجلس في بيان له اليوم الأربعاء تلته الناطقة الرسمية باسمه ” نجوى وهيبة ” بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف يوم غد 19 أغسطس، عن تضامنه مع أسر من وافاهم الأجل من المدافعين والمتفانين في العمل الإنساني وأصحاب المبادئ الإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كما حيا المجلس في بيانه المرأة التي تساهم في العمل الإنساني وتخفيف المعاناة عن المتضررين من النزاعات وتقديم المعونة وتلبية الاحتياجات الاساسية لهم بما فيهم من النازحين داخليا والمهجرين واللاجئين.

وأكد المجلس الرئاسي احترامه لكل جهود الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته والتزامه بها عبر توفير البيئة الآمنة لكل العاملين في المجال الإنساني للمساهمة في إنقاذ الأرواح في كل أرجاء الوطن.