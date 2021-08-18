معتز بلعيد: هناك محاولات مستميتة لتأجيل الانتخابات أو إلغائها

اعتبر المحلل السياسي الليبي، معتز بلعيد، أن قانون انتخاب الرئيس، كان متوقَّعًا ومنصفًا إلى حد ما، مشيرًا إلى أن إصدار القانون لم يكن متوقَّـعًا من الإسلام السياسي، وهو ما بدا جليًا في مواقع التواصل الخاصة بالتنظيم الإخواني.

وأوضح المحلل السياسي، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أنه في ما يخص الانتخابات المزمع عقدها نهاية العام الجاري، فإن الطرف الرافض لها، سيستميت في محاولة تأجيلها أو إلغائها إن استطاع، كونه مدركًا لنتائجها، سواء كان قانون انتخاب الرئيس مع هواه أو ضده.

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إنه في مستهل الجلسة تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م المعدل مرة أخرى من قبل الحكومة والذي أحيل إلى مجلس النواب يوم أمس الاثنين.

وأضاف بليحق: “بعد ذلك استكمل مجلس النواب مناقشاته ومداولاته حول مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، حيث وافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي أحيل للجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية، وبذلك علقت الجلسة إلى الأسبوع القادم”.