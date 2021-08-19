مرحباً بحكم حركة طالبان الإرهابية.. أردوغان: نحن في أفغانستان لسنا قوة أجنبية وسنوقع الاتفاقات الثنائية معها مثل ليبيا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن “تركيا ستظل تدعم أفغانستان في السراء والضراء، وذلك بعد التطورات الأخيرة وسيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول”، بحسب قوله.

ووفقًا لما ذكره موقع تي 24 التركي، قال أردوغان في بث مباشر على قناة “TVNET” التركية، مساء اليوم الأربعاء: “بغض النظر عمن هو في الإدارة، يجب التزامنا بالوقوف إلى جانب أفغانستان في السراء والضراء”، بحسب قوله.

وأردف: “لقد قلنا بالفعل إنه يمكننا قبول حكام طالبان. نحافظ على هذا الموقف اليوم. كما نرحب بالتصريحات المعتدلة لقادة طالبان. إن وجودنا في أفغانستان هو مطلب من متطلبات إخوتنا”، بحسب قوله. وأضاف أنه تم إجلاء 552 مواطنًا تركيًا أرادوا العودة إلى بلادهم من أفغانستان، وقال: “نهج طالبان تجاه تركيا حذر وحساس. لم نر جنودنا هناك كقوة أجنبية قط. لقد قمنا ونقوم باستثمارات جادة في أفغانستان. إن وجود تركيا في أفغانستان سيسهل عمل الإدارة الجديدة”، بحسب قوله. وأردف: “نحن دولة الناتو. لقد بذلنا قصارى جهدنا من أجل استقرار هذا البلد. في برنامج الدعم الحازم، قمنا بدعم أفغانستان للوصول إلى مستقبل مشرق. لقد عملنا بجد لإعادة البلاد على قدميها. لقد قمنا باستثمارات جادة، وما زالنا نفعل ذلك. ولم نكن هناك كقوة قتالية. بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية ، هدفنا هو ضمان أمن هذا البلد من خلال ضمان أمن المطار نريد التعاون مع السلطات الأفغانية. يمكن حل المشاكل من خلال الاتفاقات الثنائية ، كما هو الحال في ليبيا. يمكن أن تكون طالبان أو الإدارة الحالية”، بحسب قوله.

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