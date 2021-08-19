البعثة الأممية تدعو الأطراف الليبية إلى الامتناع عن القيام بأي عمليات تحشيد

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي عمليات تحشيد أو نشر للعناصر والقوات الأمنية مما قد يعتبر تصعيداً، الأمر الذي قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في23 أكتوبر / تشرين الأول 2020.

وحثت البعثة في بيان صادر عنها مساء الأربعاء جميع الأطراف على احترام خطوط التماس وفقاً لما كانت عليه عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وجددت دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، كما طالبت جميع الأطراف في ليبيا ب دعم هذه الجهود بغية خلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في24 كانون الأول / ديسمبر 2021.

وقالت البعثة إنها تجدد دعوتها إلى كافة الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية إلى ضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.