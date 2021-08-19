“طبي البيضاء” يدق ناقوس الخطر ويعلن نفاد الأكسجين

أوقف مركز البيضاء الطبي دخول جميع الحالات العادية والطارئة إلى المركز؛ بسبب نفاد مخزون الأكسجين وعدم توفر بديل له.

وفي رسالة وجّهها المدير العام للمركز عبد الرحيم مازق إلى رؤساء الأقسام الطبية، طلب منهم إحالة الحالات التي ترد للمركز إلى المراكز والمستشفيات المجاورة، مشيرا في بيانه إلى مناشدته عدة مرات لوزارة الصحة من أجل توفير

الأكسجين لكن دون جدوى.

يُشار إلى أن عددا من المراكز الطبية ومراكز العزل تشهد نقصاً حاداً في الأكسجين، الأمر الذي يُهدد حياة العديد من مصابي كورونا بفقد حياتهم في ظل رصد ميزانيات تُقدّر بالملايين لمواجهة هذه الجائحة، وهو ما يكشف عن ضعف

بنية القطاع الصحي في ليبيا وهشاشته في مواجهة ما يستجد من طوارئ.

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