عميد بلدية أوجلة يبحث أخر مستجدات البلدية 

أوجلة 19 أغسطس 2021 (وال) _ عقد عميد المجلس البلدي أوجلة، أمس الأربعاء، الإجتماع العادي السادس مع أعضاء البلدية، لمناقشة جملة من الموضوعات والإجراءات الهامة التي تم طرحها خلال الاجتماع السابق والتصديق عليها ومناقشة جدول الأعمال الجديد.

هذا وتم مناقشة آخر مستجدات العمل داخل ديوان المجلس البلدي، منها زيارات الوزراء الأخيرة للمدينة والإجتماعات المختلفة مع عدة قطاعات، والحديث عن بنود أخرى كمشاكل المياه والطرق وإعتماد مخاتير المحلات وغيرها. (وال _ أوجلة) أ س / ه ع

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