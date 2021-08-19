البعثة الأممية: ندعو جميع الأطراف للامتناع عن القيام بأي تحشيدات مسلحة

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن القيام بأي عمليات تحشيد أو نشر للعناصر والقوات الأمنية، معتبرة ذلك أنه يعد تصعيداً في الأمر يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 23 أكتوبر 2020.

وحثت البعثة الأممية، في بيان لها، جميع الأطراف الليبية على احترام خطوط التماس وفقاً لما كانت عليه عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مجددة دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار.

كما جددت البعثة الأممية جميع الأطراف في ليبيا على دعم هذه الجهود بغية خلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأكدت تجديد دعوتها إلى كافة الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية إلى ضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.