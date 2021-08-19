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وسط تصاعد الأزمة.. تواصل وصول شحنات الأكسجين المسال من مصر

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الصحة عن وصول الشحنة السادسة من إمدادات الأكسجين السائل، المُقدّمة من جمهورية مصر.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها على موقعها في الفيسبوك، إن الشحنة المُقدّرة بـ 180000 لتر؛ تأتي استجابةً للوضع الطارئ لجائحة فيروس كورونا المستجد؛ ولتغطية زيادة الطلب على غاز الأكسجين الطبي بمراكز العزل.

يُذكر أن مراكز العزل في المنطقتين الغربية والجنوبية، قد شهدت نقصاً حاداً في إمدادات الأكسجين، والذي دفع بعضها لإطلاق نداء استغاثة، الأمر الذي دفع الحكومة لتوقيع اتفاقية مع وزارة الصحة المصرية في العشرين من شهر أبريل المنصرم لاستيراد شحنات من مصر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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