جامعة السلام الدولية تعتزم إحتضان لقاء عمل للمترشحين للإنتخابات البرلمانية 

بنغازي 19 أغسطس 2021 (وال) _ صرح رئيس جامعة السلام الدولية الدكتور سالم عبدالله الفلاح _ لوكالة الأنباء الليبية _ عن عزم جامعة السلام الدولية لإحتضان لقاء عمل مكثف، لمدة أسبوع للمترشحين في للإنتخابات البرلمانية القادمة.

وأوضح الفلاح أن لقاء العمل سيكون فيه محاضرات توعية وتثقفية وعلمية وتدريبية لمفهوم البرلمان، وماهو مطلوب من عضو البرلمان، وماهي الإجراءات التي يجب أن يتخذها، والمعلومات التي يجب أن يطلع عليها عضو البرلمان.

وأضاف بأن أهمية الإنتخابات ستسعى إلى توحيد البلاد وإختيار رئيس للخروج بالوطن لبر الأمان، والتأكيد على بناء دولة المؤسسات.

واختتم الفلاح حديثه، نشكر وكالة الأنباء الليبية على تواجدها الدائم في مثل هذه المناسبات، متمنيا بأن تخرج هذه الإنتخابات البلاد إلى بر الأمن والأمان. (وال _ بنغازي) م ب / ه ع

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