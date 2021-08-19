الفطيسي: مقترح الميزانية الجديدة سيُعرض على النواب في الجلسة القادمة ‏ويحتاج 120 صوتًا‎ لإقراره

أكد عضو مجلس النواب، عبد الغني الفطيسي، أن مجلس النواب لم يصوّت إلا على مادة شروط الترشح للانتخابات بقانون الانتخابات الرئاسية، وحدثت بعدها مشادات.
وأكد الفطيسي في تصريحات عبر شبكة “الرائد” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان في ليبيا، أن مجلس النواب لم يصوت على قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وما جرى في الجلسة هو مناقشة مواد القانون حيث أبدى الأعضاء ملاحظات حولها وجرى الاتفاق على بعض المواد.
ولفت إلى أن ما جرى هو إحالة المسودة للجنة التشريعية لإعادة صياغتها وفق ملاحظات النواب، ثم إعادتها للتصويت مادة مادة ثم كحزمة واحدة، حسب ما أفاد رئيس اللجنة التشريعية في الجلسة.
وذكر أن مجلس النواب لم يناقش قانون الميزانية المقترح من الحكومة في جلسة أمس الثلاثاء وقد يُعرض في الجلسة القادمة ويحتاج لإقراره إلى 120 صوتًا.
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