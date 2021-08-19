الفطيسي: مقترح الميزانية الجديدة سيُعرض على النواب في الجلسة القادمة ‏ويحتاج 120 صوتًا‎ لإقراره

أكد عضو مجلس النواب، عبد الغني الفطيسي، أن مجلس النواب ‏لم يصوّت إلا على مادة شروط الترشح للانتخابات بقانون ‏الانتخابات الرئاسية، وحدثت بعدها مشادات.‏

وأكد الفطيسي في تصريحات عبر شبكة “الرائد” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان في ليبيا، أن مجلس ‏النواب لم يصوت على قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، ‏وما جرى في الجلسة هو مناقشة مواد القانون حيث أبدى الأعضاء ‏ملاحظات حولها وجرى الاتفاق على بعض المواد.‏

ولفت إلى أن ما جرى هو إحالة المسودة للجنة التشريعية لإعادة ‏صياغتها وفق ملاحظات النواب، ثم إعادتها للتصويت مادة مادة ‏ثم كحزمة واحدة، حسب ما أفاد رئيس اللجنة التشريعية في ‏الجلسة‎.‎

وذكر أن مجلس النواب لم يناقش قانون الميزانية المقترح من ‏الحكومة في جلسة أمس الثلاثاء وقد يُعرض في الجلسة القادمة ‏ويحتاج لإقراره إلى 120 صوتًا‎.‎

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