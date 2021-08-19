وزير الداخلية يجتمع مع رئيس قسم النجدة بنغازي

بنغازي 19 أغسطس 2021 (وال) _ اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد مازن” مع رئيس قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي “جمال العمامي”، وذلك لبحث سير العمل بالقسم، والجهود التي يقوم بها أعضاءه بالمجاهرة بالأمن وإستقبال البلاغات للحفاظ على الأمن بالشارع العام.

وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون الفنية “فرج اقعيم، إلى المشاكل التي تواجه القسم وتذليلها بما يساهم في تحسين مستوى الأداء، وتقديم أفضل الخدمات بإعتبار أن القسم من أهم الأقسام بمديريات الأمن، وذلك من خلال تعامله المباشر مع المواطنين.

ومن جهته، إستمع الوزير لشروح وافية حول سير العمل، والجهود التي يقوم بها القسم في المحافظة على الأمن بالشارع العام، من خلال التمركزات والدوريات الأمنية على مدار الأربعة وعشرون ساعة لتقديم الخدمات للمواطنين. (وال _ بنغازي) ب خ / ه ع

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