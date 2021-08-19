الغرياني يعلن رفضه لبيان ومراسلات 5+5 بشأن إخراج كل القوات الأجنبية ويطالب الليبيين بالإقتداء بحركة طالبان بعد استيلائها على السلطة

أعلن المُفتي المعزول من قبل مجلس النواب، ‏الصادق ‏الغرياني، “انضمامه لكل المجموعات التي أصدرت بيانات في المنطقة الغربية تندد وتستنكر ببيان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والتي تتوعد بأنها لن تسكت على البيان، وأنهم إذا اضطروا إلى الحرب فهم أهل لها”، بحسب قوله.

الغرياني، وفي تصريحاته عبر قناة “التناصح” التي تبث من تركيا ويمتلكها نجله، طالب الليبيين بالإقتداء بحركة طالبان بعد استيلائها على السلطة، مثنياً “على البيان الذي صدر عن عضو اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية مصطفى يحيى”، متابعًا: “ذكر أنه لم يسمع بهذا البيان إلا بعد صدوره للإعلام، وأحييه على شجاعته”، بحسب قوله.

وواصل: “بيان يحيى مؤسس تأسيسًا قانونيًا لا يستطيع أحد أن يطعن فيه، فهو رجل قانوني أسسه على القانون، وأكد بكلامه أن بيان اللجنة العسكرية “5+5” بيان باطل لا قيمة له لا يساوي الحبر الذي كٌتب به”، بحسب قوله.

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