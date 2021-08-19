“البعثة” تدعو للتهدئة.. وتُجدد دعمها للجنة 5+5

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي عمليات تحشيد أو نشر للعناصر والقوات الأمنية، والذي قد يعتبر “تصعيدا”.

وحثت البعثة في بيان لها على حسابها في تويتر، جميع الأطراف إلى احترام خطوط التماس وفقاً لما كانت عليه عند توقيع اتفاق إطلاق النار، واحترام قرارات مجلس الأمن بالخصوص، مُجددة دعمها للجنة العسكرية المشتركة 5+5 وجهودها الرامية للحفاظ على الهدوء والاستقرار، بغية خلق بيئة سليمة لإجراء الانتخابات آواخر العام الجاري.

يُذكر أن الأمم المتحدة ثبتت خطوط وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع، وكلفت لجنة 5+5 بجهود نزع فتيل التوتر والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية.

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