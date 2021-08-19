نائب رئيس الحكومة يتفقد مصلحة جوازات طرابلس

طرابلس 19 أغسطس 2021 (وال) _ قام نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبو جناح” بزيارة تفقدية لمقر مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بمنطقة بصلاح الدين.

هذا وعقد على هامش الزيارة، اجتماع ضم رئيس المصلحة ونائبه، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب وقيادات بالمصلحة، نوقش خلاله المشاكل و مختنقات التي تواجه سير العمل بالمصلحة، ورؤية المصلحة في الحلول التي من الممكن أن تسهم في إنجاح وصول الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر.

وعقب الاجتماع، قام نائب رئيس الوزراء بجولة داخل المقر الذي تعرض له من أضرار في الممتلكات جراء الحرب.

وفي ختام الزيارة، قدم رئيس المصلحة ونائبة درع المصلحة لنائب رئيس الوزراء. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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