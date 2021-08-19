اللواء المسماري: العصابات الإرهابية تقوم بنشر وثائق ومستندات مزورة الغرض منها نشر الفتنة وتأجيج خطاب الكراهية

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، “في اطار التظليل والكذب الاعلامي الذي تعمل عليه العصابات الارهابية تقوم بنشر وثائق ومستندات مزورة عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والوحدات التابعة لها الغرض منها نشر الفتنة وتأجيج خطاب الكراهية وتعميق الهوة بين الاطراف الليبية وخلط الاوراق قبل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في 24 ديسمبر 2021”.

اللواء المسماري، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، أضاف: “ومن بين هذه الوثائق الوثيقة المزورة المرفقه بهذا التحذير، عليه نلفت عناية المواطنين وخاصة الاعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمثل هذا التزوير والتظليل الذي من شأنه التشويش وخداع الرأي العام المحلي والدولي”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

