حينما يموت الليبيون لنقص الأكسجين.. وزارة الصحة تسدد قيمة صفقة مشبوهة بـ27 مليون دينار

كشفت وثائق مُسرّبة حصلت عليها 218 بشكل حصري من داخل كواليس وزارة الصحة، تخصيص حكومة الوحدة الوطنية مبلغ (27) مليوناً وخمسمائة ألف دينار ليبي لصالح تعاقدات وزارة الصحة.

المبلغ الذي استُقطع من بند الطوارئ خُصص لسداد ثمن عدد من سيارات الإسعاف وسيارات نقل الموتى، استُجلبت بتعاقدات مع شركات خاصة لم تُراعِ الاشتراطات التعاقدية المنصوص عليها في لائحة العقود الإدارية، بتجاوزها للقيمة المالية المحددة للتعاقد عن طريق التكليف.

وتطرح هذه التعاقدات أسئلة حول أولوية وزارة الصحة في الإنفاق، في ظل جائحة كورونا وما كشفته من ضعف البنية التحتية الطبية والنقص الحاد في الأكسجين المسال والأدوية، والمشغلات الطبية اللازمة لعمل مراكز العزل والفلترة، بالإضافة لعدم سداد مستحقات الطواقم الطبية.

حرص الوزارة على سداد قيمة تعاقدات السيارات المشبوهة لم تقابلها حماسة من الوزارة في معالجة ملف الديون، حيث كشفت وثيقة أخرى حصلت عليها 218 حجم الديون التي يطالب بها جهاز الإسعاف والطوارئ، والتي تُقدّر بـ(125) مليون دينار لصالح 50 شركة، لم تبذل الوزارة جهوداً في معالجتها أو مخاطبة الحكومة بشأنها.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة تستفيد من بند الطوارئ المتاح لها لسد احتياجات التعامل مع فيروس كورونا، رغم عدم اعتماد الموازنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية