قسم النجدة بأمن الجفارة يستلم جميع التمركزات الأمنية بالمنطقة

الجفارة 19 أغسطس 2021 (وال) _ إستلم قسم شرطة النجدة بمديرية أمن الجفارة، جميع التمركزات الأمنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة بالمنطقة.

هذا وجاء الإستلام، بناء على تعليمات مدير مديرية أمن الجفارة عميد “عبدالناصر الطيف”، من أجل تفعيل قسم شرطة النجدة.

وبدوره، كلف عميد الطيف، رئيس القسم بالتفتيش والتمام على الأعضاء، ومتابعة سير العمل والمهام المكلفين بها من أجل المجاهرة بالأمن وإستقبال البلاغات والمحافظة على النظام بالشارع العام. (وال _ الجفارة) ب خ / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال