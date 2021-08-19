حركة المستقبل الليبية تؤكد دعمها للأشخاص في وضعية إعاقة في مشاركتهم في صنع القرار الوطني

بنغازي 19 أغسطس 2021 (وال) _ نظمت حركة المستقبل الليبية في مدينة بنغازي، أمس الأربعاء، بالتعاون مع فريق همم بمركز التمكين للبحوث والدراسات والإستشارات الإستراتيجية، حلقة نقاش حوارية مع الأشخاص في وضعية إعاقة المهتمين بالشأن السياسي، بحضور قيادات الحركة، وتحت إشراف الدكتور عبد الهادي الحويج رئيس الحركة.

وكان اللقاء فرصة لتدارس جملة من النقاط المتعلقة بهذه الفئة ودورهم في المستقبل السياسي لليبيا، حيث تم التأكيد على ضرورة تطوير المنظومة القانونية، بما يتماشى مع الإتفاقيات الدولية خاصة أن ليبيا قد وقعت في وقت سابق وصادقت على الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبهذه المناسبة تم الإعلان عن إطلاق مبادرة رقمية تحت اسم “وصول” تنفيذا للمادة التاسعة من الإتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، والتي تدعو جميع الهياكل والمؤسسات الحكومية والخاصة لتسهيل عملية وصول وولوج هذه الفئة، للتمتع بالخدمات الاجتماعية والإقتصادية والثقافية، وكذا العمل على تقديم إستراتيجية وطنية خاصة بهذه الفئة من بنات وأبناء الشعب الليبي.

وفي إطار تشجيع الحركة لهذه الفئة على إقتحام الحياة السياسية والمشاركة في صنع القرار السياسي قررت قيادة الحركة تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة المهتمين بالشأن السياسي، من تولي المناصب القيادية والمشاركة في الإنتخابات القادمة تشريعية كانت أو بلدية، ضمن القائمات الإنتخابية الخاصة بالحركة. (وال _ بنغازي) ا م / ه ع

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