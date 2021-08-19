وهيبة: “الرئاسي” يؤكد على الإسراع في تعيين وزير للدفاع 

جدد المجلس الرئاسي التأكيد على ضرورة الإسراع في تعيين وزير للدفاع من أجل الالتزام بتنفيذ خطوات توحيد المؤسسة العسكرية والالتزام بمخرجات خارطة الطريق بالخصوص.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الناطق الرسمي باسم المجلس ” نجوى وهيبة ” أمس الأربعاء واستعرضت من خلاله بعض الأنشطة التي قام بها المجلس الرئاسي خلال المدة الماضية.

وأوضحت ” وهيبة ” أن المجلس يشدد على ضرورة تماسك كافة المؤسسات العسكرية لتحقيق أهدافها الجوهرية في حماية أمن الوطن والمواطن.

وقالت ” وهيبة ” في مؤتمرها الصحفي ” إن المجلس الرئاسي لم ولن يشجع أي بندقية ليبية تتجه إلى صدر ليبي آخر مهما كانت الأسباب”.

وعبر المجلس الرئاسي عن دعمه ومساندته لكل جهود مكافحة الإرهاب بما فيها دعم القوات التي هي جزء من المؤسسة العسكرية التي يعمل المجلس الرئاسي على توحيدها ، بحسب ما أفادت به الناطق الرسمي باسم المجلس.