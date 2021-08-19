القنصلية التونسية: ترحيل 57 شابا تونسيا من ليبيا

أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس أن مصالحها أتمت ترحيل 57 شابا تونسيا ممن تم إيقافهم مؤخرا أثناء رحلة هجرة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية وتم إيداعهم بمركز الهجرة غير النظامية بمدينة الزاوية الليبية.

وأضافت القنصلية التونسية، في بيان لها نشرته على صفحتها على موقع “فيسبوك” للتواصل الإجتماعي، أنها أنهت كل الإجراءات القانونية والإدارية اللّازمة لإعادة هؤلاء الشبان إلى أرض الوطن، بالتنسيق مع السلطات الليبية المسؤولة التي قالت إنها أبدت تعاونا كبيرا مع مصالح البعثة.

وكانت مصالح القنصلية العامة قد أنهت الأربعاء الماضي عملية تسريح 14 تونسيا كانوا موقوفين بمركز الهجرة بمدينة الزاوية في ليبيا.

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