طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 19 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 19 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس درجات حرارة تميل للاعتدال على أغلب مناطق الشمال مع رطوبة عالية ، بينما تبقى الحرارة دون تغير على مناطق الوسط و الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض مناطق الجبل الغربي وجنوبه قد يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

•الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 34) مْ على الساحل , وما بين (36 – 40) مْ على باقي المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

•الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 33) مْ على الساحل, وما بين (36- 40) مْ على رأس لأنوف – جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية الى ظهور بعض السحب.

•الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 43) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 41) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:48).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:33).