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الأطرش: على “أحرار وحرائر” ليبيا انتزاع حقهم الشرعي المدفوع ثمنه مقدما منذ 2011

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق سامي الأطرش، رئيس ما يسمى بالمكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير في طرابلس، على مقطع فيديو يرصد مداخلته في إحدى الحلقات الحوارية على قناة فبراير، الناطقة باسم ما يسمى ثوار فبراير، والتي ناقشت مع بعض الشخصيات من بينهم “الأطرش”  اعتماد مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس دون التصويت عليه.

وقال «الأطرش»، المحرض على القيام بعمليات انتحارية في المنطقة الشرقية، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يا حرائر و أحرار ليبيا لا يوجد ولن يوجد لكم حل إلا انتزاع حقكم الشرعي الذي دفعتم ثمنه مقدما منذ 2011”.

وأوضح “وطالما أن التاريخ يؤكد بأن الحقوق لا تمنح بل تنتزع فهبوا لتطهير وطنكم من كل المجرمين والخونة والانتهازيين.. الخ”، مردفًا “فالساحة جاهزة لأصحاب الحق”، بحسب مزاعمه.

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الأطرش ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • مسكين الاطرش مازال عايش في ترهات فبراير…ثورة شنو اللي بعد 10 سنوات الشعب متنيك نقولها لكي بالعامي (الشعب متـــــــــــــــــــــــــنيـــــــــــــــــــــــك) تورة زعيمها هسثم جيفارا والبقرة جيفارا………….ههههههههههههه

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