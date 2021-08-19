«المسلاتي»: أحذر «الدبيبة» من أي تدخل سلبي في اختصاصات لجنة «5+5»

حذر الكاتب الصحفي حسين المسلاتي، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، من التدخل بشكل سلبي في اختصاصات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وقال المسلاتي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “نحذر من أي تدخل سلبي من قبل «الدبيبة» في اختصاصات اللجنة العسكرية المشتركة، أو ممارسة ضغوطات عليها”.

وأضاف “التدخل قد يتسبب في انهيار اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار برمته وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وحماية قراراته”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قد التقى أمس الأربعاء، عددا من أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 بديوان مجلس الوزراء، لبحث ضرورة التنسيق المسبق في الإجراءات المتخذة.

وأكد «الدبيبة»، في بيان له نشرته الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية، خلال لقائه عددا من أعضاء اللجنة العسكرية 5+5، ضرورة التنسيق المسبق في الإجراءات المتخذة والقرارات ومراجعتها لتكون متجانسة مع خطة الحكومة.

وبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية دعم وزارة الدفاع لجهود اللجنة ومتابعة أعمالها بشكل دوري، مثمنا إنجاز فتح الطريق الساحلي، ومشيرا إلى أهمية تأمينه بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

يشار إلى أن رئيسي لجنة (5+5) اللواء أحمد علي عمران بوشحمة، والفريق امراجع محمد العمامي، خاطبا رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بتجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وخاصة مع تركيا وروسيا.

وجاء في نص الخطاب، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أنه استنادًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510 لسنة 2020) والذي دعا في الفقرة الرابعة والسادسة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لوقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف وبشهادة البعثة الأممية، وبما ورد في الفقرة الثانية من البند الثاني من الاتفاق فيما يخص خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب.

وتابع البيان “نطلب منكم تجميد العمل بجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشر، حتى تتمكن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد”.

وحذرت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الليبي من اندلاع حرب بسبب خطورة الوضع والاستمرار في عدم تعيين وزير للدفاع، مطالبة في بيان آخر، رئيس البعثة الأممية بالضغط على لجنة الـ«75» لإقرار قاعدة دستورية، محذرة من انهيار وقف إطلاق النار في حال تعطلت الانتخابات.