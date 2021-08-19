ضبط شخصين سرقا 110 آلاف دينار ومصوغات ذهبية من منزل في بنغازي

ضبط عناصر وحدة التحري والقبض بقسم النجدة بمديرية أمن بنغازي شخصين سرقا 110 آلاف دينار ومصوغات ذهبية من أحد المنازل.

تعود بداية الواقعة إلى تقدُّم أحد المواطنين ببلاغ بسرقة المبلغ المالي وتلك المشغولات من منزله، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وبعد التحري وجمع المعلومات، عثر رجال الأمن على مكان المتهمين، وتمكنا من القبض عليهما وبحوزتهما بالمسروقات، وقد اتخذت الإجراءات القانونية معهما، وأحيلا إلى النيابة المُختصة.

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