مخاطبا بوشحمة.. الغرياني: لولا طائرات تركيا المسيرة لكنتم أسرى لدى حفتر في الرجمة

أخبار ليبيا 24

أبدى المفتي المعزول الصادق الغرياني، استغرابه من توقيع عضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، اللواء أحمد أبوشحمة، على بيان اللجنة المطالب بتجميد الاتفاقيات العسكرية والأمنية في ليبيا.

وقال الغرياني في برنامج الإسلام والحياة التي تبثه قناة التناصح في كلام موجه لـ بوشحمة ، أنه “لولى فضل تركيا وطائراتها المسيرة لكنتم أسرى لدى حفتر في الرجمة”.

وأكد الغرياني، إنه ينضم إلى المتوعدين لبيان لجنة “5+5″، والذين قد تضطرهم هذه اللجنة إلى الحرب، قائلا، “إذا اضطروا إلى الحرب فهم من أهلها ويقولون للجنة 5+5 أهلا بالحرب أذا أنتم فرضتموها علينا”، على حد تعبيره.

يشار إلى أن رئيسي لجنة “5+5” اللواء أحمد علي عمران بوشحمة، والفريق أمراجع محمد العمامي، خاطبا رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بتجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا.

وجاء في نص الخطاب، أنه استنادًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510 لسنة 2020) والذي دعا في الفقرة الرابعة والسادسة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لوقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف وبشهادة البعثة الأممية، وبما ورد في الفقرة الثانية من البند الثاني من الاتفاق فيما يخص خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب.

وتابع البيان “نطلب منكم تجميد العمل بجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشر، حتى تتمكن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد”.