مرغم: أهنئ أخوتنا الأفغان المجاهدين بالنصر والفتح المبين.. و وجود لجنة 5+5 عبارة عن فوضى ولا داعي له

ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم على اجراءات اللجنة العسكرية 5+5 الأخيرة قائلاً: “الأمم المتحدة لا تعلم الألغام التي تضع فيها عندما أصدروا اتفاق الصخيرات قالوا سننهي الانقسام ونشكل حكومة شرعية وحيدة ومعترف بها وهي من تمثل ليبيا وتخطب في الأمم المتحدة وهي القائد الأعلى للجيش”.

مرغم أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: “أصبح السراج القائد الأعلى للجيش وبعد ذلك بقي حفتر مسيطر على المنطقة وربما في الفترة الأولى كان برضا وتفاهمات مع السراج ولكن عندما هجم على طرابلس وواجهه السراج والقوات التابعة له أصبح متمرداً يأتوا به نداً للحكومة الشرعية؟ ما قيمة الشرعية التي تمنحوها يا أمم متحدة ومجتمع دولي؟ هذا نوع من الخداع وزرع الألغام في المسار السياسي حتى لا يحدث انهاء انقسام ولا عملية سياسية سليمة”.

وقال : “عندما اتفق السراج مع الأتراك وسمي بصد العدوان، تبين لهم أن السراج يجب إزاحته! يوم 2-1-2020 أصدر البرلمان التركي موافقته على إرسال قواته، 9 أشهر حفتر يدك طرابلس ولم يتحرك المجتمع الدولي ولكن يوم 17-1-2020 بعد حوالي 15 اجتمع المجتمع الدولي في برلين وقالوا يجب أن تنشأ حكومة تمثل الليبيين! وحكومة السراج أليست انتم من قمتم بها؟ وأنشأوا برلمان ستيفاني وأتت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي يمثل الليبيين وأعطوهم الشرعية ماذا تريدون؟ هذا يقتضي بأن هذه السلطة التي تعترفون بها تخولونها السلطة الكاملة على الأراضي الليبية وتعزل من تشاء وتنزع السلاح ممن تشاء وتقول هذا جزء من قوات الحكومة الشرعية وهذا متمرد!”.

وتباع مزاعمه بالقول : “الآن عندما تضع حفتر نداً للحكومة الشرعية التي يعترف بها العالم كيف؟ الحكومة الشرعية هي من اختصاصها أن تشكل لجنة وتسحب القوات وتخبر قوات حفتر لن تذهب للرجمة أو أي مكان حسب الخطة الدفاعية والعسكرية التي تقررها، هذا اعتراف بشرعية العدوان الذي جرى على طرابلس، بدليل أتينا منه بوفد حتى يفصل بين القوات وهذا جزء من مسلسل الخدعة التي تمارسه الأمم المتحدة لتعطيل مسارنا السياسي وتعطيل دولتنا المدنية”.

ورأى أنه ليس هناك أي سبب لوجود اللجنة العسكرية 5+5، مضيفاً :” الأمم المتحدة وخطواتها إذا اتخذت خطوة سياسية ليس معنى ذلك أنها ستدعمها وتقف معها للنهاية وتوصلها لنتيجتها مثلاً قالوا لا نريد السراج وشكلوا برلمان الـ 75 من جميع مناطق ليبيا وحتى ممثلين عن حفتر وعندما يتفق هذا البرلمان وينشأ سلطة سياسية عليا في البلاد ما دور حفتر اليوم؟ نتفاهم مع السلطة اليوم التي منحتموها سلطة القائد الأعلى والحكومة التي تحتها وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وغيرها هي من تفصل بين القوات”.

كما زعم أن الدول العظمى التي تسيطر على مجلس الأمن وذات النفوذ لديها مشروع في ليبيا أهدافه واضحة تتمثل بالفوضى أو عدم الاستقرار واستبداد الليبيين أما ديمقراطية وقول الشعب كلمته لاختيار حكومته يبتعدون عنها بحسب زعمه .

وتساءل قائلاً: “مشروع الدستور لماذا يرفضونه؟ (مشروع الدستور المطعون فيه قضائيًا) وهو نشأ بطريقة قانونية دستورية لا حق لأحد أن يعترض على مشروع الدستور، المبعوث الأمريكي عندما اجتمع في المغرب يقول لا بد من انشاء قاعدة دستورية! هي موجودة وأنشأها الليبيين وأنفقوا عليها 5 سنوات! لماذا يوقف؟ لأن المشروع لا يحقق أهداف القوة المتنفذة في ليبيا. موضوع تجاوز الاختصاصات أصبح عرف في الحياة السياسية والإدارية في ليبيا ولا يوجد أحد ملتزم باختصاصاته، صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط دوره فنياً ينتج النفط ويورد الأموال لمصرف ليبيا المركزي جاء في يوم من الأيام وقال لن أحول الأموال لمصرف ليبيا المركزي! بأي حق وعلى أي سند يستند من القانون؟”.

وأعرب عن استغرابه ازاء ما تقوم به اللجنة العسكرية من فصل بين القوات وفتح الطريق وازالة الألغام ومنع الاحتكاك والاشتباك بالإضافة لمخاطبتها للأمم المتحدة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية واصفاً اياها بـ”اللجنة الفنية” وأن ما تقوم به فوضى في الحياة السياسية الليبية بحسب تعبيره.

وإدعى أن : “اللجنة مستندة لاتفاق جنيف وهي من قامت باتفاق جنيف! حتى تعرف الألغام التي تضعها الأمم المتحدة، المشكلة التي ينعوا عليها ومن أجلها أزيح السراج موضوع ادخال تركيا والتي قلبت موازين القوة واتجاه المعركة. كادت طرابلس أن تسقط في يد الظلم والآن تم تأمينها بوجود الحليف التركي، والآن يريدون سلب هذه الميزة واخراج الحليف التركي من ليبيا حتى يتمكن حفتر وهذا هو المشهد”.

مرغم طالب المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى بضرورة أن يمارس سلطاته في جميع أنحاء ليبيا، مشيراً إلى أن الرئاسي لديه الحجة اذا أراد ممارسة اختصاصاته ومواجهة العالم كونه معترف فيه ومنتخب من برلمان أنشأته الأمم المتحدة.

وفي الختام تطرق للأحداث الأخير في أفغانستان قائلاً: “أهنئ أخوتنا الأفغان بالنصر والفتح المبين وهذا هو الفتح المبين وليس فتح حفتر، الخطة والدخول والانتصار والسيطرة على العاصمة والبلاد جميعها كانت بأقل تكلفة من الدماء وكان الأخوة المجاهدين موفقين جداً في تحقيق أهدافهم والوصول لها، كل التهنئة لهم وللأمة الإسلامية بهذا النصر ولقد انتعشنا بهذه الانتصارات التي أعادة لنا الثقة بأمتنا ورجالها أنهم يستطيعون أن يحققوا نصراً ويعيدوا للأمة عزتها وكرامتها”.

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