المونيتور: القاهرة ساعية لوضع حد للنفوذ التركي في ليبيا

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي الضوء على الدور الذي يلعبه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن الباحث بالمركز المصري للدراسات الإستراتيجية أحمد عليبة قوله: إن نجاح العملية السياسية في البلاد وعدم تعرضها لانتكاسة جديدة بات محل عدم تفاؤل، نتيجة تراجع مستوى الثقة بين المشير حفتر والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وتابع عليبة: إن القاهرة ما زالت تنظر إلى المشير حفتر على أنه أحد أطراف السلطة الوطنية الذي يمكنه بالتالي أن يكون شريكًا في العملية السياسية المستقبلية، وأن الجيش الليبي مشروع وطني؛ لأن المصريين ساعون لوضع حد للنفوذ التركي في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

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