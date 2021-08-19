مركز البيضاء الطبي يُوقف استقبال المرضى بسبب نفاذ الأكسجين

أخبار ليبيا 24

أعلن مركز البيضاء الطبي نفاذ مخزون الأكسجين وعدم توفر بديل له، مؤكدا أنه أوقف دخول كافة الحالات العادية والطارئة للمركز.

وفي خطاب وجّهه المدير العام للمركز، عبد الرحيم مازق، إلى رؤساء الأقسام الطبية، طلب منهم إحالة الحالات التي ترد للمركز إلى المراكز والمستشفيات المجاورة، مشيرا في بيانه إلى مناشدته عدة مرات لوزارة الصحة من أجل توفير الأكسجين دون جدوى.

يذكر أن عددا من المراكز الطبية ومراكز العزل تشهد نقصاً حاداً في الأكسجين، الأمر الذي يُهدد حياة العديد من مصابي كورونا بفقد حياتهم في ظل رصد ميزانيات تُقدّر بالملايين لمواجهة جائحة كورونا.