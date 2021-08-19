المنقوش تتدارس مع السفير التركي مذكرات التفاهم المبرمة في مختلف المجالات

ليبيا – تدارست وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع سفير تركيا في طرابلس كنعان يلماز مذكرات التفاهم المبرمة في مختلف المجالات.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أكد أن هذا التدارس يأتي تمهيدًا للتوقيع على هذه المذكرات، فيما تم بحث توطيد أواصر التعاون الديبلوماسي، من خلال مذكرة التفاهم المتعلقة برفع القدرات والمهارات الدبلوماسية لموظفي الوزارة والاستفادة من الخبرات بين البلدين في هذا المجال.

ووفقًا للبيان، تم تدارس الخطوات الممكن اتخاذها لاستئناف الرحلات بين تركيا وليبيا عبر الخطوط التركية ومناقشة موضوع التعاون بين الشركات الليبية ونظيرتها التركية في مجال الإنشاءات، فضلًا عن متابعة مذكرات التفاهم مع عدد من الوزارات والمؤسسات في عدة مجالات.

وتابع البيان: إن من بين هذه المجالات السياحة والثقافة والحكم المحلي والإسكان والتعمير والعمل والعدل والاقتصاد والتجارة والاتصالات. مؤكدًا أن المنقوش ثمنت وقوف تركيا إلى جانب ليبيا في مواجهة جائحة كورونا بإرسالها وفد من الأطباء والأخصائيين الأتراك للوقوف على احتياجات القطاع الصحي.

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