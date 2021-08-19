الدبيبة لـ أعيان التبو: فرض الأمن يجب أن يكون بالتوازي مع خطوات المصالحة الوطنية

ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بأعيان وحكماء التبو وأعضاء المجلس البلدي والاجتماعي وممثلي منظمات مجتمع مدني بمدينة مرزق.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء حضره أيضًا عضو مجلس النواب عن مدينة مرزق محمد لينو ووزيرا المالية والدولة لشؤون مجلس وزراء ورئيس حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك وعادل جمعة.

وأضاف البيان: إن الدبيبة شدد خلال اللقاء الذي يأتي ضمن جهوده لمتابعة مشروع المصالحة الوطنية على الخطوات التي يجب اتباعها للوصول إلى السلام في مدينة مرزق. معطيًا مثالًا عبر تجربة مدينتي تاورغاء ومصراتة في هذا المشروع فبسط الأمن يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية.

وتابع الدبيبة: إن فرض الأمن يجب أن يكون بالتوازي مع خطوات المصالحة الوطنية التي تمثل ملفًا شائكًا ومهمة أساسية لحكومة الوحدة الوطنية. فيما أكد رئيسا مجلس أعيان وحكماء التبو والمجلس الاجتماعي لمدينة مرزق استعدادهما ورغبتهما في مصالحة شاملة بين الأهالي والتبو القاطنين بالمدينة.

وطالب الرئيسان بتوفير الخدمات الضرورية للسكان ليصدر الدبيبة تعليماته بعقد اجتماع الخميس بين الحكماء والأعيان مع اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء لمتابعة الأوضاع بمرزق.

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