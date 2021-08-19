وزيرة العدل تحذّر من حجب الخدمات الإنسانية عن نزلاء مراكز التأهيل

شددت وزيرة العدل، حليمة عبد الرحمن ،على ضرورة احترام حقوق الإنسان وعدم مخالفتها.

وفي اجتماعٍ موسّعٍ لها مع جهاز الشرطة القضائية؛ أكدت الوزيرة أن تنفيذ أوامر الإفراج من صميم عمل الجهاز، مشيرةً إلى العمل على إنشاء مراكز تأهيل للنهوض بجهاز الشرطة القضائية.

واعتبرت الوزيرة أن حجب أي خدمات صحية وإنسانية عن السجناء كالزيارات؛ يجرّ إلى عدم الاعتراف بالمؤسسات الإصلاحية، مؤكدةً على ضرورة مراعاتها وفقًا للمعايير الدولية والمحلية المعمول بها.

كما نوقش، خلال الاجتماع، ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل لأعضاء الشرطة والنزلاء، إلى جانب كيفية سير العمل والوقوف على أهم العراقيل والصعوبات التي تُواجه الجهاز، والتقيد

بالقوانين واللوائح المنظمة.

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