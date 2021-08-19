«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شرق شحات إلى رأس الهلال

حذر المركز الوطني للأرصاد من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من شرق شحات إلى ساحل رأس الهلال.

وأشارت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، إلى تأثر ساحل أجدابيا بالرياح نفسها ظهر غد، حيث تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، تتكاثر أحيانا على ساحل سرت.

– الرياح شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، وشمال غربية إلى شمالية على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، تتحول إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.

– البحر خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

– الرياح شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من شرق شحات إلى رأس الهلال، وعلى ساحل أجدابيا ظهر غد.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر، تصل إلى 1.75 متر على ساحل درنة وطبرق.

– البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق.

– درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا