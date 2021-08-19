اليسير: من يعارض خروج القوات الأجنبية والمرتزقة خائن وعميل وعدو للشعب

ليبيا – وصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي سابقًا في المؤتمر الوطني العام عبد المنعم اليسير وجود أي قوات أجنبية ومرتزقة روسية أو تركية بالعار والمهانة.

اليسير أوضح في معرض تعليقه على منشور على الصفحة الرسمية لصحيفة المرصد يخص فيدو جراف بعنوان “التنصل من تنفيذ بقية بنود اتفاق وقف الحرب وقرارات مجلس الأمن..ما الهدف؟” أن هذا التواجد يعد تهديدا مباشرًا وخطيرًا على وحدة ليبيا وسيادتها ومستقبلها كدولة.

وتابع اليسير: إن الشعب الليبي يرفض حكم العسكر سواء العسكريين النظاميين أو عناصر الميليشيات وحكم العائلة والقبيلة والمدينة الثائرة، وحكم الجماعة، سواء ارتدت حذاء الاسلام أو الثورة أو أي حذاء آخر. مبينًا أن من يعارض خروج القوات الأجنبية والمرتزقة خائن وعميل وعدو للشعب وخطر على ليبيا ومستقبلها كدولة.

وأضاف اليسير: إن السكوت على الخونة الذين يشكلون خطرًا على ليبيا وشعبها يعتبر خيانة وعارًا مهما كانت المبررات والتأويلات. مشددًا على رفض حكم العسكر وسيطرة الميليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية وأن السكوت على الخيانة شراكة فيها.

وبين اليسير أنه لا يوجد عذر يمنع مصالحة وطنية شاملة تبدأ بتنفيذ جميع بنود اتفاق لجنة الـ10 العسكرية المشتركة وأي معرقل لذلك خائن وعميل، وإن لم يتم التنفيذ وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بموعدها سينفجر بركان الشعب الغاضب ويسحق خونة وعملاء جلبوا القوات الأجنبية والمرتزقة وانتفعوا من معاناته وإذلاله.

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