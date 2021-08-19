وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون بين ليبيا ومصر

بحثت بالقاهرة وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، أمس الأربعاء، مع وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر نيفين القباج، سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل التنسيق وتعزيز التعاون في مختلف مجالات الشؤون الاجتماعية.

وتأتي الزيارة في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على دعم أواصر التعاون الثنائي القائم بين ليبيا ومصر في مختلف المجالات ومن بينها قطاع الشؤون الاجتماعية.

وخلال الاجتماع الذي عقد بين الجانبين أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية على أن منظومة التشريعات الليبية قد أولت اهتماما بالغا بقطاع الرعاية الاجتماعية وكفلت حق الرعاية الاجتماعية لكافة المواطنين مما ساهم الى حد كبير في تقوية المؤسسات المعنية بالعمل الاجتماعي ومؤسسات تقديم الرعاية الاجتماعية بليبيا، مشيرة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية قد أحرزت بعض التقدم في بعض الملفات المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومن بين هذه الملفات صرف علاوة الزوجة والأولاد لمن هم دون سن الثامنة عشر وكذلك رفع المعاشات الأساسية ومعاشات المتقاعدين.

وأكدت الكيلاني، أن وزارة الشؤون الاجتماعية عاكفة على دراسة السبل الكفيلة بتطوير المؤسسات التابعة لها وذلك من خلال البحث عن بناء شراكات استراتيجية في مجالات نقل المعرفة والتدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والزيارات بين المختصين.

وفي ذات السياق أكدت الوزيرة، على أن قطاع الشؤون الاجتماعية في ليبيا يتطلع إلى تقوية التعاون الثنائي مع نظرائه من الجانب المصري لتطوير العمل الاجتماعي وخدمات الرعاية الاجتماعية والاستفادة من الخبرات من كلا الطرفين بما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الخدمات التي تقدم لكافة الشرائح والفئات المستفيدة، وأكدت على ضرورة تحديث الاتفاقيات السابقة وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتماشى وظروف المرحلة وتم الاتفاق على اعداد مسودة لاتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين تعرض على الجهات المختصة بكلا البلدين قبل التوقيع عليها في وقت لاحق.