البعثة الأممية تعلن دعمها لعمل لجنة 5+5 وتطالب الجميع بتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف الحرب

ليبيا – وجهت البعثة الأممية دعوة إلى جميع الأطراف بشأن الامتناع عن القيام بأي عمليات تحشيد أو نشر للعناصر والقوات الأمنية وهو ما قد يعتبر تصعيدًا.

بيان صادر عن البعثة حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار إلى أن هذا الأمر قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في الـ23 من أكتوبر من العام 2020. حاضًا جميع الأطراف على احترام خطوط التماس وفقًا لما كانت عليه عند توقيع الاتفاق.

وجدد البيان دعم البعثة لجهود لجنة الـ10 العسكرية المشتركة الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار مع حث جميع الأطراف في ليبيا على دعم هذه الجهود بغية خلق بيئة سلمية ومؤاتية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأكد البعثة أهمية قيام كافة الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية بضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

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