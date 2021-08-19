لجنة متابعة مراكز العزل بالمنطقة الشرقية تجري زيارة لكل من مركزي العزل بمنطقتي المرج وتوكرة

ليبيا – بناءً على التكليفات الصادرة من ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، باشرت خلال اليومين الماضيين اللجنة المشكلة لمتابعة مراكز العزل بالمنطقة الشرقية مهامها المكلفة بها، بالوقوف على أهم العراقيل التي تواجه هذه المراكز وإيجاد الحلول العاجلة لها.

اللجنة المُكونة من فائزة الهواري مسؤول الرعاية الصحية الأولية بالديوان ومصطفى التركي مستشار غرفة الطوارئ بالمنطقة الشرقية؛ قامت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بزيارة إلى كل من مركزي العزل بمنطقتي المرج وتوكرة، وتابعت سير العمل فيهما، وأهم المشاكل التي تواجههما.

مع العلم بأن اللجنة ستباشر خلال الأيام القليلة القادمة بزيارة عدد من المراكز الأخرى بالمنطقة.

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