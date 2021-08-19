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البعثة الأممية تجدد دعم جهود اللجنة العسكرية للوصول إلى انتخابات ديسمبر

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة الرامية إلى الحفاظ على إرساء الأمن والاستقرار، وتنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع نهاية أكتوبر العام الماضي.

البعثة وفي بيان لها، دعت جميع الأطراف في البلاد لدعم جهود لجنة “5+5” بغية خلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، مؤكدة تجديد دعوتها إلى كافة الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية، إلى ضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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