وزارة الخارجية تدعو الليبيين في الخارج للمبادرة بالتسجيل بسجل الناخبين استعدادًا للإنتخابات

ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي للجالية الليبية المقيمة بالخارج إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أطلقت وعلى تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي أمس الأربعاء الموقع الخاص بتسجيل الناخبين، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات القادمة.

وزارة الخارجية دعت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لها الجالية الليبية المقيمة بالخارج إلى المبادرة في التسجيل استعدادًا للاستحقاق الديمقراطي القادم.

وأكدت أنها ومن خلال بعثاتها الدبلوماسية بالخارج وبالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ستوفر كل التسهيلات اللازمة لضمان مشاركة الجالية الليبية بالخارج في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

ونوّه إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خصصت الموقع أدناه لتسجيل الناخبين للجالية الليبية المقيمة بالخارج:

http://voteabroad.ly

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية